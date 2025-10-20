Milei quiere dejar el presupuesto al próximo Congreso, pero ya negocia con opositores
El proyecto ya está bajo análisis de la comisión de Diputados, ahora presidida por “Bertie” Benegas Lynch. Pero el Gobierno busca dilatar tiempos y apostar a la aprobación con una composición parlamentaria más favorable; en sintonía con el pedido de EEUU de recomponer la gobernabilidad.
A pocos días de la elección para la renovación de bancas, las miradas están puestas en el Congreso Nacional. Archivo
El Gobierno decidió apostar a que el debate por el Presupuesto 2026 se realice recién después de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, cuando se conforme el nuevo Congreso. Aunque el proyecto ya comenzó a analizarse en comisión, en la Casa Rosada consideran que una Cámara de Diputados renovada resultará más favorable para garantizar su aprobación.
“Lo importante es que se trate; ojalá podamos tener el proyecto aprobado en 2026”, señalaron fuentes oficiales. El oficialismo pretende evitar un debate complejo en plena campaña electoral y confía en que, tras los comicios, podrá retomar el diálogo con sus aliados en mejores condiciones políticas.
Aún así, no es seguro de que la ley de leyes llegue a tratarse en el período ordinario, es decir, antes del 30 de noviembre, y podría pasar a la agenda de sesiones extraordinarias. El cronograma de trabajo fijado por la oposición apunta a emitir dictamen el 4 de noviembre y debatir el texto en el recinto el 12 del mismo mes.
Fuera de protocolo
En cualquier caso, este mismo lunes y en plena recta final hacia las elecciones del próximo domingo, jefes de bancada y otros diputados de sectores más dialoguistas se reunían en el Congreso con funcionarios nacionales para tratar el tema.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Crédito: Cámara de Diputados de la Nación.
Encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, estaba prevista la presencia del secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete de la Nación, José Rolandi.
Guberman volverá así a la Cámara baja para hablar del Presupuesto 2026, actividad que ya cumplió a medias el pasado 1 de octubre, cuando su participación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda terminó abruptamente cuando el funcionario se retiró junto a quienes lo habían acompañado del Ministerio de Economía, molestos por los gritos anti judíos lanzados por la diputada Vilma Ripoll en esa ocasión, según recoge el sitio Parlamentario.com.
De los distintos bloques, comprometieron su asistencia Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza; Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot, por Encuentro Federal; Pamela Calletti, titular de Innovación Federal; Pablo Juliano, por Democracia para Siempre; Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero, del Pro; Rodrigo de Loredo y Martín Tetaz, por Unión Cívica Radical; Martín Arjol, de Liga del Interior y Paula Oliveto por la Coalición Cívica.
"Bertie" Benegas Lynch.
Crédito: HCDN.
Desde el propio oficialismo enmarcaron esta gestión en las condiciones del gobierno de Estados Unidos para auxiliar financieramente a la Argentina, que incluyen la recomposición del vínculo con al menos una parte de la oposición, para lograr mayores niveles de consenso y apuntalar la gobernabilidad.
En estas conversaciones no participan el kirchnerismo, la izquierda y en principio tampoco los ex libertarios de Coherencia. Según consigna Clarín, Benegas Lynch habló con Germán Martínez, y el jefe de bloque de Unión por la Patria rechazó la invitación, argumentando que “nuestro ámbito de trabajo sobre el tema es la Comisión de Presupuesto. No vamos a convalidar ninguna mesa paralela”.
El otro calendario
Precisamente, la oposición más dura insiste en avanzar con las reuniones informativas dentro de la Comisión. Esta semana se prevé la presentación de Carlos Torrendell, secretario de Educación, y de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, para explicar las partidas asignadas al área educativa.
El Congreso ya comenzó a analizar el proyecto en comisiones.
Crédito: Cámara de Diputados
El proyecto establece un gasto de 4,8 billones de pesos para universidades nacionales y propone derogar la obligación de destinar el 6% del PBI a educación, medida contemplada en la Ley 26.206. También se esperan exposiciones del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y de la presidenta del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, María Gabriela Real.
La oposición también tiene expectativas por la posible presencia de Guberman (secretario de Hacienda) y Pablo Quirno (secretario de Finanzas) en el Congreso.
El 8 de octubre la oposición fijó fechas de tratamiento del Presupuesto dentro de la Comisión. En ese momento se determinó que habría seis reuniones informativas y una séptima para emitir dictamen. De ese total de encuentros ya ocurrieron dos, se estipularon dos para esta semana y se espera que el resto se lleven adelante el martes 28 de octubre y el miércoles 29.
El Presupuesto tiene como eje central el equilibrio fiscal, pero además expone predicciones sobre los resultados macroeconómicos para el 2026. Entre ellos, figura un tipo de cambio oficial mayorista de $1423, una inflación de 10,1% y un incremento real del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%.
