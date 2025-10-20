Reuniones en la recta final electoral

Milei quiere dejar el presupuesto al próximo Congreso, pero ya negocia con opositores

El proyecto ya está bajo análisis de la comisión de Diputados, ahora presidida por “Bertie” Benegas Lynch. Pero el Gobierno busca dilatar tiempos y apostar a la aprobación con una composición parlamentaria más favorable; en sintonía con el pedido de EEUU de recomponer la gobernabilidad.