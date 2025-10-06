En el Congreso

Martín Menem acusó a la oposición de propinar "acciones desestabilizantes" contra el Gobierno

El presidente de Diputados denunció una serie de hechos que dijo no sucedieron “nunca en la historia política” de Argentina, y lo ligó a la "realidad cierta y concreta de que La Libertad Avanza aumente su caudal parlamentario que le permita acompañar las medidas de cambio".