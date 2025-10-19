Recta final al 26 de octubre

Milei cerrará la campaña legislativa con una nueva presencia en la provincia de Santa Fe

Esta vez, el presidente arribará a Rosario el próximo jueves para acompañar a su candidato con una caminata en el Parque España. También volverá a Córdoba, buscando sobre el cierre consolidar el apoyo en dos distritos que podrían definir el resultado electoral.