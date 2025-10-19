Milei cerrará la campaña legislativa con una nueva presencia en la provincia de Santa Fe
Esta vez, el presidente arribará a Rosario el próximo jueves para acompañar a su candidato con una caminata en el Parque España. También volverá a Córdoba, buscando sobre el cierre consolidar el apoyo en dos distritos que podrían definir el resultado electoral.
Javier Milei en su fugaz visita de campaña a la ciudad de Santa Fe semanas atrás.
El próximo jueves 23, La Libertad Avanza dará por concluido el período proselitista en en la ciudad de Rosario, donde buscan apuntalar al sello, en una provincia que consideran clave para los resultados que definirán la composición del próximo Congreso.
A través de las redes sociales, desde el partido anticiparon la actividad, que dijeron consistirá en una caminata en el Parque España. La publicación estuvo acompañada de un breve mensaje: “Los esperamos el jueves 23 de octubre en Rosario!!! La Libertad Avanza y Argentina retrocede”.
El regreso a Santa Fe, esta vez con presencia en la ciudad más poblada de la provincia, Rosario, la estrategia es tener un cierre que consolide el apoyo al candidato local, entendiendo que el distrito santafesino será uno de los que defina el resultado electoral.
Javier Milei en la explanada del Casino de Santa Fe semanas atrás. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
De esta forma, en la previa al inicio de la veda electoral, el libertario protagonizará un acto en Parque España, a orillas del Río Paraná, a las 19, donde pronunciará su discurso final rumbo a los comicios por la composición del Congreso Nacional.
Ya el viernes 24 de octubre comenzará la veda electoral en todo el país, marcando el inicio de restricciones. Se prohíben los actos públicos de campaña y toda actividad de proselitismo electoral, lo que incluye la difusión de avisos publicitarios, el reparto de boletas y la apertura o funcionamiento de locales partidarios.
La restricción alcanza también a los posteos en redes sociales y cualquier acción online orientada a promover el voto a favor de un candidato en particular. Tampoco se podrá publicar ni difundir encuestas o sondeos preelectorales hasta las 22 del domingo.
Regreso a Córdoba
Asimismo, el 21 de octubre, Milei desembarcará en una última visita al interior del país, previo al cierre en Rosario, en la ciudad de Córdoba, donde se mostrará con el candidato a diputado Gonzalo Roca, un joven libertario que responde al espacio que coordina a nivel nacional Sharif Menem, sobrino de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En el campamento libertario sostienen que se trata de una provincia adversa en el poroteo previo. La presentación del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti por Provincias Unidas y de la diputada nacional Natalia de la Sota por Defendamos Córdoba complejizan la performance deseada, por lo que consideran que la presencia del mandatario podría imprimir un plus en la previa a la elección.
Milei estuvo hace un mes en Córdoba. Foto: REUTERS / Leandro Gomez.
Durante la última semana de la campaña, se espera que el mandatario participe en el segundo cierre que tendrá lugar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del país. Si bien aún la actividad se encuentra sujeta a cambios, importantes fuentes del espacio revelaron a esta agencia que la intención es organizar un acto el próximo martes 22 de octubre en la provincia de Buenos Aires.
El evento que tendrá a Javier Milei como atracción principal y a cargo del cierre, podría celebrarse -de no mediar imprevistos- en el distrito de Ezeiza, correspondiente a la Tercera Sección Electoral, con fuerte predominio peronista que se impuso en los comicios bonaerenses por sobre La Libertad Avanza con el 53,9% de los votos contra el 28,5%.
Antes, en el norte
Este fin de semana, el libertario continuó su campaña con actividades en el norte del país, extendiendo su gira a Santiago del Estero y Tucumán.
Desde ambos escenarios, el mandatario llamó a “no aflojar” y aseguró que los comicios del próximo fin de semana definirán si la Argentina “abraza la libertad o vuelve a la esclavitud del kirchnerismo”.
El presidente se puso al hombro la campaña de sus candidatos a legisladores en las provincias.
En la capital santiagueña, Milei acompañó a los candidatos libertarios Laura Godoy y Tomás Figueroa, y volvió a apuntar contra la ex presidenta Cristina Kirchner.
Subido a la caja de una camioneta y con megáfono en mano, el jefe de Estado aseguró que su gobierno “va en el camino correcto” y acusó al kirchnerismo de haber sido “socio de la narcodictadura de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez”.
Horas más tarde, se trasladó a Tucumán, donde encabezó un acto en Yerba Buena junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el candidato local Federico Pelli.
Allí, volvió a apelar a la épica libertaria: “El próximo domingo elegimos entre la civilización y la barbarie. Entre la libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas”.
Milei reconoció que el país atraviesa “un momento duro”, pero destacó logros de su gestión y llamó a no aflojar: “Estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen. La libertad avanza o la Argentina retrocede. Hagamos grande a la Argentina nuevamente”, cerró ante una multitud que lo acompañó con banderas y cánticos.
