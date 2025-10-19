Elecciones Legislativas

Scaglia lidera en la capital y crece la brecha con el kirchnerismo

En la ciudad de Santa Fe, la candidata de Provincias Unidas encabeza con 29 % la intención de voto, según In.fluencia Consultoría. Tepp se ubica en segundo lugar con 24 %, mientras que Pellegrini queda tercero. La buena imagen de Pullaro es clave para el oficialismo santafesino.