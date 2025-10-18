Quiénes son los diputados santafesinos que dejan el Congreso en diciembre
La “bota” renueva 9 bancas en estos comicios del 26 de octubre. Un repaso por cada legislador que representó al pueblo santafesino en la cámara; el partido al que pertenecen y los proyectos presentados. Dos buscan seguir.
El Congreso tendrá nueva composición desde diciembre.
El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones nacionales para renovar una buena parte del Congreso. Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores habrá cambios de legisladores. En lo que respecta a la provincia de Santa Fe, la ciudadanía provincial debe elegir nueve diputados.
En este contexto, aquellos legisladores que fueron elegidos en los comicios de medio término en 2021 finalizan su mandato en diciembre próximo; razón por la cual la Cámara Baja tendrá nueva composición en los últimos días de este 2025.
Al repasar el listado de diputados que finalizan sus tareas como tales en diciembre se puede encontrar a los siguientes, quienes entre iniciativas propias o acompañaron presentaron la cantidad de proyectos que se detallan; de acuerdo al sitio especializado “De qué se trata”.
Mario Barletta: Integra el bloque Unidos. A lo largo de estos tres años y medio presentó 17 proyectos y como firmante acompañó 465.
Mario Barletta.
Gabriel Chumpitaz: Integra el bloque Futuro y Libertad. Presentó 34 proyectos y como firmante acompañó 307.
Gabriel Chumpitaz.
Mónica Fein: Integra el bloque Encuentro Federal. Presentó 186 proyectos y como firmante acompañó 756.
Mónica Fein.
Germana Figueroa Casas: Integra el bloque PRO. Presentó 33 proyectos y como firmante acompañó 522.
Romana Figueroa Casas.
Melina Giorgi: Integra el bloque Democracia para siempre. Fue octava en la lista de Juntos por el Cambio en 2021 e ingresó a la cámara en 2023 en lugar de Victoria Tejeda, nombrada ministra por el gobernador Pullaro. En estos dos años presentó 30 proyectos y como firmante acompañó 230.
Melina Giorgi.
Luciano Laspina: Integra el bloque PRO. Presentó 17 proyectos y como firmante acompañó 131.
Luciano Laspina.
Magalí Mastaler: Integra el bloque Unión por la Patria. Presentó 16 proyectos y como firmante acompañó 127.
Magalí Mastaler.
Roberto Mirabella: Integra el bloque Defendamos Santa Fe. Presentó 243 proyectos y como firmante acompañó 302.
Roberto Mirabella.
Eduardo Toniolli: Integra el bloque Unión por la Patria. Presentó 194 proyectos y como firmante acompañó 641.
Eduardo Toniolli.
¿Quiénes buscan renovar?
Como contó El Litoral en un artículo de agosto, sólo dos de esa nómina buscará renovar su banca. Se trata de Giorgi y Chumpitaz.
La legisladora del radicalismo aparece como tercera en Provincias Unidas, detrás de Gisela Scaglia y Pablo Farías, respectivamente.
Previo a llegar al Congreso, Giorgi había sido electa en 2017 como presidente comunal de Fuentes, una pequeña localidad del departamento San Lorenzo, ubicada a unos 60 kilómetros al sudoeste de Rosario.
Los santafesinos que tienen mandato hasta 2027 son los siguientes:
Rocío Bonacci - Unite / LLA
Alejandro Bongiovanni - PRO
Florencia Carignano - Unión por la Patria
Romina Diez - LLA
Diego Giuliano - UxP
Germán Martínez - UxP
Nicolás Mayoráz - LLA
José Núñez - PRO
Esteban Paulón - Encuentro Federal (busca ser senador nacional por CABA).
Verónica Razzini - Futuro y Libertad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.