A una semana de las elecciones

Quiénes son los diputados santafesinos que dejan el Congreso en diciembre

La “bota” renueva 9 bancas en estos comicios del 26 de octubre. Un repaso por cada legislador que representó al pueblo santafesino en la cámara; el partido al que pertenecen y los proyectos presentados. Dos buscan seguir.