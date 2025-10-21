El domingo debuta el nuevo sistema nacional

Parecidas pero diferentes: la Boleta Única Papel nacional vs. las de Santa Fe, Córdoba y Mendoza

El 26 de octubre habrá comicios legislativos en todo el país con el sistema de Boleta Única Papel. Oscar Blando, especialista en temas electorales, establece distinciones con las modalidades vigentes en tres provincias, entre ellas, Santa Fe.