Cuenta regresiva

Domingo electoral: esperan en Santa Fe un comicio simple y un escrutinio rápido

El 70% de las autoridades de mesa notificadas confirmó su participación. "Apelamos a la responsabilidad de todos aquellos que fueron convocados para que se presenten el domingo a las 7.15 en los establecimientos de votación", advirtió Magdalena Gutiérrez, secretara electoral nacional.