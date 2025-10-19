Retirá esos carteles

#HOY:

Patricia Bullrich intimó a Gabriel Chumpitaz a quitar la cartelería con su imagen, tras denunciar el uso sin permiso. La ministra le dio 12 horas y aclaró su respaldo a otro candidato.

La actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se enojó con el actual diputado nacional Gabriel Chumpitaz que utilizó carteles de propaganda política con su imagen. Ambos militaron en el Pro y el rosarino llegó a la banca de la mano de la hoy ministra.

Sin embargo hoy Chumpitaz intenta seguir en el Congreso desde la alianza Compromiso Federal. Los apoderados de La Libertad Avanza cuestionaron los carteles que aparece con Bullrich y el juez con competencia electoral, Cuello Murúa, le ordenó retirarlos de la vía pública.

Inmediatamente, en redes sociales, Bullrich le dio 12 horas a Chumpitaz para retirar la cartelería instalada en las grandes ciudades. "Usás mi cara sin permiso y sin pertenecer al espacio. Mi candidato en Santa Fe es Agustín Pellegrini" escribió como para que no queden dudas.

