Elecciones 2025

Qué documentos son válidos para votar este domingo en las elecciones nacionales

El 26 de octubre los argentinos volverán a las urnas para renovar parte del Congreso Nacional. Para sufragar, será obligatorio presentar el DNI en formato físico. Cuáles son los documentos aceptados, qué pasa si el votante renovó su ejemplar y qué no se permite en el cuarto oscuro.