Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón

La lista de tareas previstas para este 27 de febrero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Sauce Viejo y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Distrito Alto Verde, desde manzana 2 hasta las 4 Bocas

08:00 - 11:00 Antonia Godoy, Avellaneda, Beruti y Azcuénaga

08:00 - 12:00 Lavaisse, Gorostiaga, Av. Blas Parera y Circunvalación Oeste

11:00 - 13:00 Menchaca, Storni, Neuquén y Reinares

Sauce Viejo

10:00 - 13:00 Calle 14, calle 10, calle 25 y calle 23

San José del Rincón

10:00 - 13:00 Ruta Prov. N1, Callejón Pintos, Callejón Vidal y Los Sauces

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
San José del Rincón
Sauce Viejo
Santa Fe Ciudad

