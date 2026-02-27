Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.
La lista de tareas previstas para este 27 de febrero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Sauce Viejo y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 10:00 Distrito Alto Verde, desde manzana 2 hasta las 4 Bocas
08:00 - 11:00 Antonia Godoy, Avellaneda, Beruti y Azcuénaga
08:00 - 12:00 Lavaisse, Gorostiaga, Av. Blas Parera y Circunvalación Oeste
11:00 - 13:00 Menchaca, Storni, Neuquén y Reinares
10:00 - 13:00 Calle 14, calle 10, calle 25 y calle 23
10:00 - 13:00 Ruta Prov. N1, Callejón Pintos, Callejón Vidal y Los Sauces
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.