En la mañana

Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Sauce Viejo y Rincón

La lista de tareas previstas para este 29 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa.
 3:58
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Sauce Viejo y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

  • 08:00 - 12:00 3 de Febrero, Mons. Zazpe, 25 de Mayo y Sara Faisal
  • 08:00 - 12:00 Calle 58, Calle 66, Ruta Prov. N° 1 y Calle 51
  • 9:00 - 13:00 Mons. Zazpe, Salta, Gaboto y Av. Freyre

Sauce Viejo

  • 09:00 - 13:00 Gálvez, Quintana, Av. Gral. López y río Coronda

Rincón

  • 08:00 - 12:00 Orrego, Viñas, Ruta Prov. N° 1 y terraplén Este
  • 09:00 - 13:00 Roverano, Calle 8, Ruta Nac. N11 y calle 21

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

