La EPE licitó la compra de un nuevo Transformador de Potencia para el norte de la provincia.

El Gobierno Provincial a través de la Empresa Provincial de la Energía licitó esta mañana la compra de un nuevo transformador de potencia 500/132kV que estará alojado en la Estación Transformadora de Romang, en el departamento San Javier.
La inversión que aporta el tesoro provincial, supera los 8 mil millones de pesos y es necesaria para poder abastecer la creciente demanda en el norte provincial y, a su vez, cumplir con el marco regulatorio nacional y con Transener para operar con seguridad.
“Estamos realizando inversiones en toda la provincia como hemos acordado con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, entendemos que es prioritario realizar este tipo de mejoras para tener un mejor servicio”, comentó Anahí Rodríguez.
La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez explicó que en la actualidad la ET Romang cuenta con dos transformadores, pero que “por cuestiones de seguridad de operación, que es responsabilidad de Transener, siempre debe quedar uno de reserva. Sin embargo, con el crecimiento de la demanda, en gran parte del año es necesario tener a los dos funcionando en paralelo, quedándonos sin el de reserva ante cualquier evento o saturación de la red. Este nuevo transformador nos brindará un abanico de maniobras que la EPE no tenía, permitiendo más libertad de acciones de acuerdo a las necesidades de la empresa".
Desde la ET Romang, se abastece a los departamentos General Obligado, Vera, San Justo, San Javier y Garay. Concretamente, alimenta de energía las Estaciones Transformadoras de San Javier, Crespo, Calchaquí, Vera, Chapero, Irineo Faccioli (Reconquista), Avellaneda (Coop. De Servicios Públicos), Villa Ocampo Sur (punto de inyección de la generación de Secco) y Villa Ocampo Centro.
La ET Romang es uno de los cuatro puntos de inyección de energía eléctrica en el territorio santafesino y es propiedad de la empresa Transener, quien establece las condiciones técnicas relativas a su operación, de acuerdo al Marco Regulatorio Nacional - Ley 24065. Esta Estación Transformadora cuenta con dos transformadores de potencia de 150 megavatios cada uno. Completan los puntos de inyección: Santo Tomé (Departamento La Capital), Río Coronda (Departamento San Lorenzo) y Rosario Oeste (Departamento Rosario).
En total, se presentaron dos ofertas, que a continuación se detallan:
