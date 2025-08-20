Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé, Rincón y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 20 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
09:00 - 14:00 Moreno, Lisandro de La Torre, Dr. Zavalla y Gaboto
13:30 - 16:30 Larrea, Ayacucho, Italia y Talcahuano
08:30 - 11:30 Por calle Derqui entre Belgrano y Marcial Candioti
09:00 - 13:00 Batalla de Maipú, Ruta Nac. N11, Los Paraísos y Corrientes
13:00 - 17:00 Zona 1: Av. Richieri, Buenos Aires, Castelli y ChapeaurougeZona 2: Dorrego, A. del Valle, Belgrano y Lugones
08:00 - 12:00 Saavedra, De Los Duendes, Inés Alvarez hasta terraplén oeste
08:30 - 12:30 Callejón Montenegro, Callejón Vidal, Santa Rosa hasta arroyo Ubajay
09:00 - 13:00 Ruta Nac N11; López y Planes, Uriburu y río Coronda
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
