Por la mañana

Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé, Rincón y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 20 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.
 11:20
 / 
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

09:00 - 14:00 Moreno, Lisandro de La Torre, Dr. Zavalla y Gaboto

13:30 - 16:30 Larrea, Ayacucho, Italia y Talcahuano

Santo Tomé

08:30 - 11:30 Por calle Derqui entre Belgrano y Marcial Candioti

09:00 - 13:00 Batalla de Maipú, Ruta Nac. N11, Los Paraísos y Corrientes

13:00 - 17:00 Zona 1: Av. Richieri, Buenos Aires, Castelli y ChapeaurougeZona 2: Dorrego, A. del Valle, Belgrano y Lugones

Rincón

08:00 - 12:00 Saavedra, De Los Duendes, Inés Alvarez hasta terraplén oeste

08:30 - 12:30 Callejón Montenegro, Callejón Vidal, Santa Rosa hasta arroyo Ubajay

Sauce Viejo

09:00 - 13:00 Ruta Nac N11; López y Planes, Uriburu y río Coronda

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

