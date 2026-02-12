Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 12 de febrero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 - 12:00 Padre Genesio, Castelli, Gaboto y Pasaje Sta. Fe
8:00 - 12:00 Neuquén, Misiones, Menchaca y y Hno. Figueroa
08:00 - 12:00 Zazpe, Salta, Mosconi y San Juan
08:00 - 12:00 Necochea, Vélez Sarsfield, Buenos Aires y 7 de Marzo
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.