Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y San José del Rincón

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 13 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
09:30 - 13:30 - Pedro de Vega, Espora, Piedras y Av. Alte. Brown- Espora Av. Gral. Paz, Cardenal Fasolino y Av. Alte. Brown
12:30 - 15:30 Oeste de Ruta Prov. N° 1, entre Callejón Pinto y Callejón Vega
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
