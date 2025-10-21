#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
En la mañana

Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Rincón

La lista de tareas previstas para este 21 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa.
 3:57
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:30 - 12:30 Vieytes, J.P. López, Mitre y Necochea

San José del Rincón

08:00 - 12:00 Ruta Prov. N1, Santa Rosa, Bonsembiante y Ocampo

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
San José del Rincón

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro