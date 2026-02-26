#HOY:

Por la mañana

Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 26 de febrero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:30 - 09:30 Av. Peñaloza, Callejón Roca, Doldán y Azopardo

08:30 - 11:30 Neuquén, Cibils, Grandoli y Reinares

09:00 - 13:00 Menchaca, Hernandarias, Alberti y Av. Circunvalación

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Chapeaurouge, Lubary, Libertad y Juramento

Sauce Viejo

08:00 – 12:00 Lubary, Libertad, calle 8 y Remedios de Escalada de San Martín

08:00 – 12:00 Calle 8, Calle 10, Córdoba y Centenario

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

