Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 26 de febrero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:30 - 09:30 Av. Peñaloza, Callejón Roca, Doldán y Azopardo
08:30 - 11:30 Neuquén, Cibils, Grandoli y Reinares
09:00 - 13:00 Menchaca, Hernandarias, Alberti y Av. Circunvalación
08:00 - 12:00 Chapeaurouge, Lubary, Libertad y Juramento
08:00 – 12:00 Lubary, Libertad, calle 8 y Remedios de Escalada de San Martín
08:00 – 12:00 Calle 8, Calle 10, Córdoba y Centenario
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.