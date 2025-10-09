#HOY:

Por la mañana

Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 9 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa. Archivo.
 4:30
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 Tte. Loza, Misiones, Larrechea y Mansilla

Santo Tomé

08:30 - 12:30 Hernandarias, Derqui, Macia y Belgrano

Sauce Viejo

10:00 - 14:00 por calle España entre Ruta Nac. N11 y acceso a autopista Sta. Fe - Rosario

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Sauce Viejo
Santo Tomé
Santa Fe Ciudad

