Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 9 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Misiones, Larrechea y Mansilla
08:30 - 12:30 Hernandarias, Derqui, Macia y Belgrano
10:00 - 14:00 por calle España entre Ruta Nac. N11 y acceso a autopista Sta. Fe - Rosario
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
