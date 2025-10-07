Sombrío panorama: la EPE intimó a Algodonera Avellaneda a que pague la deuda

El viernes 3 de octubre de 2025 el juez del Concurso de Acreedores, Fabián Lorenzini, prolongó la prohibición de cortarle el suministro de la energía eléctrica a AA, este 6 de octubre de 2025, la Empresa Provincial de la Energía informó a la empresa sobre su deuda pendiente y las consecuencias de no pagar.
La EPE está notificó formalmente a Algodonera Avellaneda S.A. a presentar un plan de pago dentro de las 72 horas hábiles para regularizar su deuda total. El incumplimiento resultará en una reducción o limitación técnica del suministro eléctrico a partir del 9 de octubre de 2025, a las 8:00 AM.
La carta también establece que la EPE deslinda toda responsabilidad por cualquier daño que pueda surgir de la suspensión del suministro. Además, dado que Algodonera Avellaneda S.A. está en un proceso de quiebra preventiva, esta comunicación será llevada a conocimiento del juzgado correspondiente.
Informe al juez
El documento es presentado por el representante legal de la Empresa Provincial de la Energía, Dr. Patricio Martín Ternavasio hace referencia a una audiencia previa del 03/10/2025.
Agrega además que la distribuidora ha notificado oficialmente a la empresa Algodonera Avellaneda S.A. Esta notificación se debe a una decisión de la Dirección de la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe. Lo anoticia al magistrado del plazo otorgado a la empresa, un plazo obligatorio y no prorrogable de setenta y dos (72) horas hábiles, a partir de la recepción de la notificación.
El documento también informa que, si la empresa no cumple dentro del plazo establecido, la Distribuidora implementará una reducción o limitación técnica del suministro eléctrico actual.
Suspensión de tareas
En un escrito presentado al delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Delegación Reconquista, el representen legal de Algodonera Avellaneda, Dr. Héctor Luis Vizcay Informa sobre la suspensión de tareas en el establecimiento industrial ubicado en Lotes 7 a 11 del Parque Industrial Reconquista.
Sostiene que la suspensión se extenderá desde las 06:00 horas del 6 de Octubre de 2025 hasta las 13:00 horas del Sábado 11 de Octubre de 2025, debido a graves circunstancias que atraviesa la empresa y el mercado textil.
Se exceptúa al personal de guardia, y el resto del personal quedará eximido de concurrir al establecimiento. Se aclara que se deberán abonar los haberes correspondientes a los días de no realización de tareas.
