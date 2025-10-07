Preocupante

Sombrío panorama: la EPE intimó a Algodonera Avellaneda a que pague la deuda

La planta ubicada en el Parque Industrial de Reconquista donde hasta hace unos días se producía fibra de algodón, hilos y telas permanece cerrada. La distribuidora de energía provincial le extendió un plazo de 72 horas para regularizar la situación.