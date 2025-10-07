Reconquista: se habilitó la vinculación a la red de agua potable a dos barrios de la ciudad

Aguas Santafesinas procedió hoy a dejar habilitada la red pública de provisión de agua potable un primer sector del barrio Lorenzón-Los Andes de la ciudad de Reconquista.
Se trata del primer sector de barrio Lorenzón-Los Andes. Comprende 120 conexiones domiciliarias.
Aguas Santafesinas procedió hoy a dejar habilitada la red pública de provisión de agua potable un primer sector del barrio Lorenzón-Los Andes de la ciudad de Reconquista.
El sector que quedó habilitado está delimitado por las calles 75, ruta A009, calle 81 y Belgrano y comprende 120 conexiones domiciliarias. Se estima que son beneficiados alrededor de 500 nuevos usuarios que acceden al servicio.
Previamente se realizaron las tareas de desinfección y limpieza de la nueva red de distribución de agua potable y los controles de calidad correspondientes.
Cabe recordar que de acuerdo a la normativa vigente los usuarios deben aislar toda otra fuente alternativa de abastecimiento de la red pública de agua potable.
Para incorporar este sector al servicio a cargo de Aguas fue necesario esfuerzo compartido entre el municipio, los vecinos y Aguas.
Se continúa trabajando para futuras vinculaciones de los demás sectores acordados oportunamente con el municipio.
Estas obras son posibles gracias a la mayor disponibilidad de agua potable para ampliar el servicio que permitió toda la infraestructura correspondiente al sistema del nuevo acueducto y el compromiso de la gestión del Gobierno de Santa Fe de continuar ampliando la cobertura del servicio.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.