Reconquista: se habilitó la vinculación a la red de agua potable a dos barrios de la ciudad

Se trata del primer sector de barrio Lorenzón-Los Andes. Comprende 120 conexiones domiciliarias.

Se continúa trabajando para futuras vinculaciones de los demás sectores acordados oportunamente con el municipio.
 12:12
Por: 

Aguas Santafesinas procedió hoy a dejar habilitada la red pública de provisión de agua potable un primer sector del barrio Lorenzón-Los Andes de la ciudad de Reconquista.

El sector que quedó habilitado está delimitado por las calles 75, ruta A009, calle 81 y Belgrano y comprende 120 conexiones domiciliarias. Se estima que son beneficiados alrededor de 500 nuevos usuarios que acceden al servicio.

Previamente se realizaron las tareas de desinfección y limpieza de la nueva red de distribución de agua potable y los controles de calidad correspondientes.

Cabe recordar que de acuerdo a la normativa vigente los usuarios deben aislar toda otra fuente alternativa de abastecimiento de la red pública de agua potable.

Para incorporar este sector al servicio a cargo de Aguas fue necesario esfuerzo compartido entre el municipio, los vecinos y Aguas.

Se continúa trabajando para futuras vinculaciones de los demás sectores acordados oportunamente con el municipio.

Estas obras son posibles gracias a la mayor disponibilidad de agua potable para ampliar el servicio que permitió toda la infraestructura correspondiente al sistema del nuevo acueducto y el compromiso de la gestión del Gobierno de Santa Fe de continuar ampliando la cobertura del servicio.

