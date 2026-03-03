Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes.
La lista de tareas previstas para este 3 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:30 - 10:30 Av. Blas Parera, Chaco, Piedrabuena y Menchaca
09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Ruperto Godoy, Lavaisse, Pasaje Sta. Fe
08:00 - 11:00 Ruta Nac. N19 desde el km 5 al km 8
09:00 - 11:00 Av. 7 de Marzo, Gaboto, Candioti y San Juan
09:00 - 11:00 A. del Valle, 12 de Septiembre, 3 de Febrero y Malvinas Argentinas
11:00 - 13:00 Mitre, Salta, Gaboto y 7 de Marzo
11:00 - 13:00 Avellaneda, Estanislao del Campo, Necochea y Azcuénaga
08:00 - 10:00 Ruta Nac. N11, Lubary, Calle 8 y Calle 21
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.