Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.
La lista de tareas previstas para este 18 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 - 14:00 Bv. Gálvez, Chacabuco, Vélez Sarsfield y Lavalle
08:00 - 09:00 Junín, Obispo Gelabert, San Jerónimo y San Martín
08:00 - 09:00 Juan del Campillo, Pedro Díaz Colodrero, Vélez Sarsfield y Av. 7 Jefes
08:00 - 10:00 Risso, Reg. 12 de Infantería, 9 de Julio y Av. A. del Valle
08:00 - 12:00 Salta, Corrientes, San Martín y Av. 27 de febrero
08:00 - 12:00 E. Zeballos, Larrea, 1° de Mayo y Rep. de Siria.
09:00 - 10:00 Obispo Gelabert, Sargento Cabral, Centenario e Iriondo
09:00 - 13:00 Ruta Nac. n11, Quintana, Derqui y Juárez Celman
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
