Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 18 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Corte programado

Sant﻿a Fe

07:00 - 14:00 Bv. Gálvez, Chacabuco, Vélez Sarsfield y Lavalle

08:00 - 09:00 Junín, Obispo Gelabert, San Jerónimo y San Martín

08:00 - 09:00 Juan del Campillo, Pedro Díaz Colodrero, Vélez Sarsfield y Av. 7 Jefes

08:00 - 10:00 Risso, Reg. 12 de Infantería, 9 de Julio y Av. A. del Valle

08:00 - 12:00 Salta, Corrientes, San Martín y Av. 27 de febrero

08:00 - 12:00 E. Zeballos, Larrea, 1° de Mayo y Rep. de Siria.

Santo Tomé

09:00 - 10:00 Obispo Gelabert, Sargento Cabral, Centenario e Iriondo

Sauce Viejo

09:00 - 13:00 Ruta Nac. n11, Quintana, Derqui y Juárez Celman

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

