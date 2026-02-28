#HOY:

Por la mañana

Cortes de luz programados para este sábado en Santo Tomé y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 28 de febrero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen de archivo.Imagen de archivo.
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de las ciudades de Santo Tomé y Sauce Viejo, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Corte programado

Santo Tomé

08:30 - 11:30 Alberdi, Arenales, Llerena y Gutiérrez

Sauce Viejo

08:00 - 12:00 Calle 8, Calle 18, Calle 33 y Estrella Federal

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

