Cortes de luz programados para este sábado en Santo Tomé y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.
La lista de tareas previstas para este 28 de febrero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de las ciudades de Santo Tomé y Sauce Viejo, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:30 - 11:30 Alberdi, Arenales, Llerena y Gutiérrez
08:00 - 12:00 Calle 8, Calle 18, Calle 33 y Estrella Federal
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.