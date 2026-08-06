Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe
La lista de tareas previstas para este 6 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Demetrio Gómez, Quiróz, Paredes y Padre Bunting (Alto Verde)
08:00 - 10:00 Tte Loza, Sarsotti, Venezuela y Rosatti
08:00 - 10:00 Urquiza, Eva Perón, La Rioja y Saavedra
08:00 - 10:00 Av. Blas Parera, Gorriti, Callejón Aguirre y B. De Irigoyen
08:00 - 10:00 Tte. Loza, Espinoza, Rosatti y Av. Santa Fe
08:00 - 10:00 Larrea, Gral. Paz, Castelli y San Martín
08:30 - 12:30 Ruta Nac.N 168, E. López, San Francisco de Asis
08:30 - 12:30 Colastiné Sur completo
09:00 - 13:00 Matheu, Gorriti, 4 de Enero y 1 de Mayo
09:00 - 13:00 Manzana 5 barrio El Pozo
12:00 - 16:00 Castelli, Vieytes, Rivadavia y Pasaje Ingenieros
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.