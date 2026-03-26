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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe

La lista de tareas previstas para este 26 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

07:30 - 09:30 Moreno, Juan de Garay, Roque S. Peña y San Juan

07:30 - 09:30 Larguía, I. Crespo, Castelli y Espora

07:30 - 09:30 Dorrego, Pavón, Azcuénaga y A. Godoy

07:30 - 09:30 Av. Freyre, San José, Vera y Crespo

07:30 - 10:30 Por calle René Favaloro hasta terraplén (La Guardia)

08:00 - 10:00 Av. Peñaloza, Llerena, Gorostiaga y San Juan

08:00 - 11:00 Bv. Gálvez, Ituzaingó, Alvear y Candioti

08:00 - 11:00 Bv. Gálvez, Maipú, Alvear y Belgrano

08:00 - 11:00 Llerena, Ricardo Aldao, Necochea y Las Heras

08:00 - 12:00 Espora, Javier de la Rosa, Aguado y Santiago de Chile

08:00 - 12:00 Ayacucho, Cardenal Fasolino, Patricio Cullen y Dorrego

08:30 - 11:30 Lisandro de la Torre, Corrientes, 9 de Julio y 25 de Mayo

09:00 - 11:00 J.M. Zuviría, Ruperto Godoy, Zavalla y R.S. Peña

09:00 - 13:00 Tte. Loza, Menchaca, Grandoli y Piedrabuena

09:30 - 11:30 Av. Galicia, Hernandarias, Rivadavia y Alvear

09:30 - 11:30 Lamadrid, Pasaje Cullen, Estrada y Juan del Campillo

09:30 - 11:30 Gorriti, Beruti, Rosas y Cafferata

09:30 - 11:30 Vera, Crespo, Solís y Gaboto

11:00 - 13:00 Padre Genesio, Aguado, Estrada y Pasaje Vieytes

11:30 - 13:30 Tte. Loza, Chaco, Sanabria y Reinares

11:30 - 13:30 Avellaneda, Iturraspe, Molinas y Lavalle

11:30 - 13:30 Pte. Perón, Pje, Irala, Juan del Campillo y La Paz

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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