Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves.
La lista de tareas previstas para este 26 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:30 - 09:30 Moreno, Juan de Garay, Roque S. Peña y San Juan
07:30 - 09:30 Larguía, I. Crespo, Castelli y Espora
07:30 - 09:30 Dorrego, Pavón, Azcuénaga y A. Godoy
07:30 - 09:30 Av. Freyre, San José, Vera y Crespo
07:30 - 10:30 Por calle René Favaloro hasta terraplén (La Guardia)
08:00 - 10:00 Av. Peñaloza, Llerena, Gorostiaga y San Juan
08:00 - 11:00 Bv. Gálvez, Ituzaingó, Alvear y Candioti
08:00 - 11:00 Bv. Gálvez, Maipú, Alvear y Belgrano
08:00 - 11:00 Llerena, Ricardo Aldao, Necochea y Las Heras
08:00 - 12:00 Espora, Javier de la Rosa, Aguado y Santiago de Chile
08:00 - 12:00 Ayacucho, Cardenal Fasolino, Patricio Cullen y Dorrego
08:30 - 11:30 Lisandro de la Torre, Corrientes, 9 de Julio y 25 de Mayo
09:00 - 11:00 J.M. Zuviría, Ruperto Godoy, Zavalla y R.S. Peña
09:00 - 13:00 Tte. Loza, Menchaca, Grandoli y Piedrabuena
09:30 - 11:30 Av. Galicia, Hernandarias, Rivadavia y Alvear
09:30 - 11:30 Lamadrid, Pasaje Cullen, Estrada y Juan del Campillo
09:30 - 11:30 Gorriti, Beruti, Rosas y Cafferata
09:30 - 11:30 Vera, Crespo, Solís y Gaboto
11:00 - 13:00 Padre Genesio, Aguado, Estrada y Pasaje Vieytes
11:30 - 13:30 Tte. Loza, Chaco, Sanabria y Reinares
11:30 - 13:30 Avellaneda, Iturraspe, Molinas y Lavalle
11:30 - 13:30 Pte. Perón, Pje, Irala, Juan del Campillo y La Paz
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.