#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Por la mañana

Corte de luz programado para este viernes en Santa Fe

Las tareas previstas para este 26 de septiembre fueron comunicadas por la Empresa Provincial de Energía.

Cortes programados de la EPE.
 4:00
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 11:00 Juan del Campillo, Derqui, República de Siria y 4 de Enero

08:30 - 10:30 Hernandarias, A. del Valle, Pasaje Parpal y Primero de Mayo

08:30 - 12:30 J.J. Paso, Uruguay, San José y Pasaje Alfonso

09:00 - 12:00 Ruta Prov. N1, Los Fresnos, Las Gravielas hacia el este hasta el terraplén (Colastiné Norte)

09:30 - 11:30 A. del Valle, Luciano Torrent, Padilla y 9 de Julio

10:00 - 12:00 Piedrabuena, French, Azopardo y Blas Parera

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro