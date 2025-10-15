Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 15 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Chaco, Larrechea y Diagonal Obligado
08:30 - 12:30 Av. Gral. Paz, Obispo Príncipe, JP López y Antonia Godoy
09:00 - 13:00 Uruguay, Roberto Arlt, San José y Lamadrid
09:00 - 13:00 Chaco, Ignacio Crespo, Carrasco y Díaz de Andino
08:30 - 10:30 Ruta Nac. N11, Portugal, Francia y Rusia
09:30 - 11:30 Ruta Nac. N11, French, Jujuy y Rocca
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
