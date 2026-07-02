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Cortes de luz para este jueves en Santa Fe

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

Cortes de luz programados por la EPE.Cortes de luz programados por la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este jueves 2 de julio se realizarán cortes programados en sectores de la ciudad de Santa Fe.

La medida afectará el suministro eléctrico en distintos puntos debido a tareas de reemplazo de conductores y postes, mantenimiento de subestación, maniobras de reconfiguración y mantenimiento general.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 - Tte. Loza, Av. Santa Fe, Reinares y Pasaje Chubut

08:00 - 12:00 - Antonia Godoy, Pavón, Beruti y Avellaneda

08:30 - 12:30 - Aguado, Estrada, Padre Genesio y Vieytes

08:30 - 12:30 - RN N°168, Ruta Prov. N1, Charrúas y terraplén

09:00 - 13:00 - Gorriti, Saavedra, Matheu y 4 de Enero

10:00 - 12:00 - Av. F. Zuviría, San Jerónimo, Risso y Cassanello

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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