Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este jueves 2 de julio se realizarán cortes programados en sectores de la ciudad de Santa Fe.
Cortes de luz para este jueves en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
La medida afectará el suministro eléctrico en distintos puntos debido a tareas de reemplazo de conductores y postes, mantenimiento de subestación, maniobras de reconfiguración y mantenimiento general.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 - Tte. Loza, Av. Santa Fe, Reinares y Pasaje Chubut
08:00 - 12:00 - Antonia Godoy, Pavón, Beruti y Avellaneda
08:30 - 12:30 - Aguado, Estrada, Padre Genesio y Vieytes
08:30 - 12:30 - RN N°168, Ruta Prov. N1, Charrúas y terraplén
09:00 - 13:00 - Gorriti, Saavedra, Matheu y 4 de Enero
10:00 - 12:00 - Av. F. Zuviría, San Jerónimo, Risso y Cassanello
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.