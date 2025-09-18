Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Recreo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que este jueves se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico en diferentes puntos de las ciudades de Santa Fe y Recreo.
La lista de tareas previstas para este 18 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que este jueves se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico en diferentes puntos de las ciudades de Santa Fe y Recreo.
El ente provincial detalló que los mismos se realizan debido a tareas de mantenimiento.
08:30 - 12:30 Av. Gral. López, Corrientes, Av. Freyre y Gaboto
09:00 - 13:00 Monseñor Rodríguez, Doldan, Colombia y Rosatti
09:00 - 13:00 Gorriti, Don Guanella, Diagonal Santa Fe y Troncoso
12:00 - 16:00 San José, Aguado, Alberti y Llerena
13:30 - 14:30 José Hernández y Misiones entre Einstein y Juan Bautista Alberdi
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.