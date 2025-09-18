#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Por la mañana y la tarde

Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Recreo

La lista de tareas previstas para este 18 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Cortes informados por la EPE. Archivo
 4:08
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que este jueves se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico en diferentes puntos de las ciudades de Santa Fe y Recreo.

El ente provincial detalló que los mismos se realizan debido a tareas de mantenimiento.

Cortes programados

Santa Fe

08:30 - 12:30 Av. Gral. López, Corrientes, Av. Freyre y Gaboto

09:00 - 13:00 Monseñor Rodríguez, Doldan, Colombia y Rosatti

09:00 - 13:00 Gorriti, Don Guanella, Diagonal Santa Fe y Troncoso

12:00 - 16:00 San José, Aguado, Alberti y Llerena

Recreo

13:30 - 14:30 José Hernández y Misiones entre Einstein y Juan Bautista Alberdi

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Santa Fe Ciudad
Empresa Provincial de la Energía
Recreo

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro