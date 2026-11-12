Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este jueves se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y Sauce Viejo.
Cortes de luz para este jueves en Santa Fe y Sauce Viejo
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio este 12 de noviembre por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de postes y conductores, mantenimiento general y de subestación, además de despeje de electroductos.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Pedroni, Grierson, Mantovani y Dr. Gollán
08:00 - 10:00 Av. Blas Parera, Lamadrid, R. Aldao y Hernandarias
08:00 - 10:00 Los Paraísos, Los Pinos, Las Acacias y Los Olmos
09:00 - 11:00 Ruta Prov. N1, Chanaes, Caburé y Bioquímicos
09:00 - 13:00 Ruta Prov. N1, Corondas, Mocoretaes y Guaraníes
10:00 - 12:00 Av. F. Zuviría, Huergo, San Lorenzo y Gorostiaga
10:00 - 12:00 J.J. Paso, Uruguay, Dr. Zavalla y San Lorenzo
10:00 - 12:00 Menchaca, Larrechea, Neuquén y Chubut
10:00 - 12:00 Azcuénaga, Beruti, Necochea y Belgrano
12:00 - 14:00 Beruti, Callejón Aguirre, B. De Irigoyen y Aguado
12:00 - 14:00 D. Silva, Córdoba, Las Heras y M. Candioti
Sauce Viejo
10:00 - 14:00 Ruta Nac. N11, Calle 16, Entre Ríos hasta río Coronda
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.