#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Desde la mañana

Cortes de luz para este jueves en Santa Fe y Sauce Viejo

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio este 12 de noviembre por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

Cortes de luz para este jueves en Santa Fe y Sauce Viejo Cortes de luz para este jueves en Santa Fe y Sauce Viejo
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este jueves se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y Sauce Viejo.

La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de postes y conductores, mantenimiento general y de subestación, además de despeje de electroductos.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Pedroni, Grierson, Mantovani y Dr. Gollán

08:00 - 10:00 Av. Blas Parera, Lamadrid, R. Aldao y Hernandarias

08:00 - 10:00 Los Paraísos, Los Pinos, Las Acacias y Los Olmos

09:00 - 11:00 Ruta Prov. N1, Chanaes, Caburé y Bioquímicos

09:00 - 13:00 Ruta Prov. N1, Corondas, Mocoretaes y Guaraníes

10:00 - 12:00 Av. F. Zuviría, Huergo, San Lorenzo y Gorostiaga

10:00 - 12:00 J.J. Paso, Uruguay, Dr. Zavalla y San Lorenzo

10:00 - 12:00 Menchaca, Larrechea, Neuquén y Chubut

10:00 - 12:00 Azcuénaga, Beruti, Necochea y Belgrano

12:00 - 14:00 Beruti, Callejón Aguirre, B. De Irigoyen y Aguado

12:00 - 14:00 D. Silva, Córdoba, Las Heras y M. Candioti

Sauce Viejo

10:00 - 14:00 Ruta Nac. N11, Calle 16, Entre Ríos hasta río Coronda

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
Sauce Viejo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro