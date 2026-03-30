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Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en distintas zonas del área metropolitana por mantenimiento de subestación.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este lunes 30 de marzo se realizarán cortes programados en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.

La medida afectará el suministro eléctrico en distintos puntos debido a tareas de mantenimiento de subestación.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 - Ruta Prov. 1, Chanaes, Guinuanes y Callejón de Los Canillitas (Colastiné)

07:30 - 10:30 - Arenales, M. Zapata, Llerena y Alberdi

08:00 - 10:00 - L. Torrent, P. Vittori, P. Ferré y 9 de Julio

08:00 - 12:00 - E. Zeballos, Lamadrid, Estrada y Javier de la Rosa

08:00 - 12:00 - Ruta Nac. 168, Callejón 3, De La Salle y Soria (La Guardia)

09:30 - 11:30 - E. Zeballos, Risso, San Jerónimo y 4 de Enero

Santo Tomé

07:30 - 09:30 - Complejo habitacional La Tatenguita

09:30 - 11:30 - Batalla de Maipú, Maletti, 1 de Mayo y 13 de Diciembre

10:30 - 14:30 - Batalla de Maipú, Centenario, Castelli y Misiones

11:30 - 13:30 - Pueyrredón, Valdéz, Necochea y San Martín

Sauce Viejo

11:30 - 13:30 - Zona 1: Ruta Nac. 11, Bouchard, French hasta el río Coronda

11:30 - 13:30 - Zona 2: Ruta Nac. 11, Calle 4, Calle 6 y Calle 3

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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