Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este lunes 30 de marzo se realizarán cortes programados en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en distintas zonas del área metropolitana por mantenimiento de subestación.
Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este lunes 30 de marzo se realizarán cortes programados en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.
La medida afectará el suministro eléctrico en distintos puntos debido a tareas de mantenimiento de subestación.
07:30 - 09:30 - Ruta Prov. 1, Chanaes, Guinuanes y Callejón de Los Canillitas (Colastiné)
07:30 - 10:30 - Arenales, M. Zapata, Llerena y Alberdi
08:00 - 10:00 - L. Torrent, P. Vittori, P. Ferré y 9 de Julio
08:00 - 12:00 - E. Zeballos, Lamadrid, Estrada y Javier de la Rosa
08:00 - 12:00 - Ruta Nac. 168, Callejón 3, De La Salle y Soria (La Guardia)
09:30 - 11:30 - E. Zeballos, Risso, San Jerónimo y 4 de Enero
07:30 - 09:30 - Complejo habitacional La Tatenguita
09:30 - 11:30 - Batalla de Maipú, Maletti, 1 de Mayo y 13 de Diciembre
10:30 - 14:30 - Batalla de Maipú, Centenario, Castelli y Misiones
11:30 - 13:30 - Pueyrredón, Valdéz, Necochea y San Martín
11:30 - 13:30 - Zona 1: Ruta Nac. 11, Bouchard, French hasta el río Coronda
11:30 - 13:30 - Zona 2: Ruta Nac. 11, Calle 4, Calle 6 y Calle 3
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.