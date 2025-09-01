#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Por la mañana

Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía comunicó su lista de tareas previstas para este 1 de septiembre.

Operarios de la EPE realizan trabajos.
 4:56
Por: 

La Empresa Provincial de la Energía anunció cortes de energía en Santa Fe para este lunes.

Según indicó la EPE, se trata de interrupciones en el suministro debido a tareas de mantenimiento en la red de media tensión.

Santa Fe

09:00 - 13:00 J. M. Zuviría, E. Zeballos, J. Díaz de Solís y Av. F. Zuviría

09:00 - 13:00 Por Demetrio Gómez, entre F. García y L. Villaverde.(Alto Verde)

Los cortes se pueden verificar en la página web de la empresa haciendo clic aquí

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro