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Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por maniobras de reconfiguración, mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 7 de abril se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

La medida afectará el suministro eléctrico en diferentes puntos debido a maniobras de reconfiguración, tareas de mantenimiento, reemplazo de postes o columnas y retiro de línea.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 13:00 - Larrea, Matheu, Bernardo de Irigoyen y Aguado

12:00 - 14:00 - Martín Zapata, Derqui, Av. Vera Peñaloza y San Lorenzo

12:00 - 14:00 - Matheu, French, Antonia Godoy y Riobamba

13:00 - 16:00 - Santiago del Estero, Balcarce, Rivadavia y Belgrano

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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