Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 7 de abril se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Desde la mañana
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por maniobras de reconfiguración, mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
Imagen de archivo.
La medida afectará el suministro eléctrico en diferentes puntos debido a maniobras de reconfiguración, tareas de mantenimiento, reemplazo de postes o columnas y retiro de línea.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 13:00 - Larrea, Matheu, Bernardo de Irigoyen y Aguado
12:00 - 14:00 - Martín Zapata, Derqui, Av. Vera Peñaloza y San Lorenzo
12:00 - 14:00 - Matheu, French, Antonia Godoy y Riobamba
13:00 - 16:00 - Santiago del Estero, Balcarce, Rivadavia y Belgrano
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
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