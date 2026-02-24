Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes.
La lista de tareas previstas para este 24 de febrero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 12:00 Fcdo. Quiroga, Espinoza, Peñaloza y Rosas
09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Pasaje Sta. Fe, Gorostiaga y Ruperto Godoy
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.