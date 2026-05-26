Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes.
Por la tarde
Cortes de luz programados para este martes en Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 26 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Santo Tomé
13:00 - 15:00 | Zona: 7 de Marzo, Mateo Booz, Saavedra, Centenario - Trabajo solicitado por Terceros
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