Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Rincón
La lista de tareas previstas para este 22 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía sectores de Santa Fe y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
09:00 - 13:00 E. Zeballos, Av. Peñaloza, Ayacucho y Pasaje Ingenieros
09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Gorriti, Alsina y Callejón El Sable
San José del Rincón
08:00 - 12:00 Ruta Prov. N1, Callejón Montenegro, Los Sauces y arroyo Ubajay
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
