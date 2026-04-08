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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este miércoles 8 de abril se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

La medida afectará el suministro eléctrico en diferentes puntos debido a tareas de mantenimiento, reemplazo de transformador, de elementos de maniobra y de conductores.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 - Pedro Ferré, Milenio de Polonia, Pje. Ingenieros y Pedro Vittori

08:00 - 12:00 - Javier de la Rosa, Facundo Quiroga, vías del FFCC Belgrano y laguna Setúbal

08:00 - 12:00 - Padre Genesio, E. Zeballos, Aguado y Stgo. de Chile

09:00 - 13:00 - Pte. Roca, Llerena, Urquiza y 9 de Julio

09:00 - 13:00 - JJ Paso, Independencia, Pérez y Rodríguez Peña

09:00 - 13:00 - Independencia, Pietranera, Rodríguez Peña y Zavalia

13:00 - 17:00 - JM Pérez, Tacca, Rodríguez Peña y O Higgins

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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