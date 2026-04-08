Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este miércoles 8 de abril se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
La medida afectará el suministro eléctrico en diferentes puntos debido a tareas de mantenimiento, reemplazo de transformador, de elementos de maniobra y de conductores.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 - Pedro Ferré, Milenio de Polonia, Pje. Ingenieros y Pedro Vittori
08:00 - 12:00 - Javier de la Rosa, Facundo Quiroga, vías del FFCC Belgrano y laguna Setúbal
08:00 - 12:00 - Padre Genesio, E. Zeballos, Aguado y Stgo. de Chile
09:00 - 13:00 - Pte. Roca, Llerena, Urquiza y 9 de Julio
09:00 - 13:00 - JJ Paso, Independencia, Pérez y Rodríguez Peña
09:00 - 13:00 - Independencia, Pietranera, Rodríguez Peña y Zavalia
13:00 - 17:00 - JM Pérez, Tacca, Rodríguez Peña y O Higgins
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.