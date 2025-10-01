Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 1 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 11:00 Córdoba, R. Martínez, V. Sarsfield y Av. Alte. Brown
08:30 - 10:30 Pedro Ferré, Luciano Torrent, 1° de Mayo y San Jerónimo
09:00 - 13:00 Roberto Arlt, Uruguay, Lamadrid y San José
09:30 - 13:30 Raúl Tacca, Reconquista, Vera Mujica y Nicasio Oroño
10:30 - 11:30 Av. Gorriti, Callejón El Sable, San Lorenzo y Sarmiento
09:30 - 11:30 Av. Richieri, Pje. 78 Bis, Monasterio y México
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
