Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe, Rincón y Arroyo Leyes

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 29 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Rincón y Arroyo Leyes debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:30 - 10:30 Juan de Garay, Salta, Juan Díaz de Solís y San José
09:30 - 11:30 Pje. Liniers, Mendoza, Juan Díaz de Solís y Roque Sáenz Peña
10:00 - 11:00 Juan del Campillo, Llerena, Av. López y Planes y Av. Facundo Zuviría
10:00 - 14:00 Roberto Arlt, Jujuy, Lamadrid y Roque Sáenz Peña
12:00 - 16:00 Independencia, Av. J. J. Paso, N. Rodríguez Peña y S. Zavalla
09:00 - 12:00 Callejón Montenegro, Calle 14, Ruta Prov. N° y arroyo Ubajay
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
