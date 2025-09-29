#HOY:

En la mañana

Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe, Rincón y Arroyo Leyes

La lista de tareas previstas para este 29 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Cortes de luz programados por la EPE.
 9:39
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Rincón y Arroyo Leyes debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

08:30 - 10:30 Juan de Garay, Salta, Juan Díaz de Solís y San José

09:30 - 11:30 Pje. Liniers, Mendoza, Juan Díaz de Solís y Roque Sáenz Peña

10:00 - 11:00 Juan del Campillo, Llerena, Av. López y Planes y Av. Facundo Zuviría

10:00 - 14:00 Roberto Arlt, Jujuy, Lamadrid y Roque Sáenz Peña

12:00 - 16:00 Independencia, Av. J. J. Paso, N. Rodríguez Peña y S. Zavalla

Rincón

09:00 - 12:00 Callejón Montenegro, Calle 14, Ruta Prov. N° y arroyo Ubajay

Arroyo Leyes

09:00 - 12:00 Callejón Montenegro, Calle 14, Ruta Prov. N° y arroyo Ubajay

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

