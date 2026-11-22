Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este domingo 22 de noviembre se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
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Cortes de luz programados para este domingo en Santa Fe
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 22 de noviembre se realizará un corte programado del suministro eléctrico en un sector de la ciudad de Santa Fe, debido a tareas de mantenimiento.
La EPE recordó que las tareas programadas pueden suspenderse en caso de mal tiempo.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de mantenimiento y reformas en subestación. canal oficial de la EPE.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 - 25 de Mayo, entre Monseñor Zazpe y Juan de Garay; Moreno, entre 25 de Mayo y Cruz Roja Argentina; y Corrientes, entre San Martín y Cruz Roja Argentina.
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
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