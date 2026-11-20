Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
La lista de tareas previstas para este 20 de noviembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen ilustrativa. Archivo.
El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Crespo, Suipacha, 1 de Mayo y Urquiza
Santo Tomé
08:00 - 12:00 T. Lubary, Chapeaurouge, Libertad y Juramento
Sauce Viejo
08:00 - 12:00 Calle 10, Calle 8, Córdoba y Centenario
08:00 - 12:00 Remedios de Escalada de San Martín, T. Lubary, Libertad y Juramento
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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