Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.
La lista de tareas previstas para este 4 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 10:00 Av. F. Zuviría, Gorostiaga, Pte. Roca y 4 de Enero
09:00 - 11:00 F. Quiroga, Dr. Zavalla, Los Olmos y Callejón Roca
08:00 - 12:00 Desde Plaza Country hasta complejo habitacional El Pinar
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.