#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Por la mañana

Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 4 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.
Seguinos en
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Av. F. Zuviría, Gorostiaga, Pte. Roca y 4 de Enero

09:00 - 11:00 F. Quiroga, Dr. Zavalla, Los Olmos y Callejón Roca

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Desde Plaza Country hasta complejo habitacional El Pinar

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
Santo Tomé

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro