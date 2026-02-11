#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Por la mañana

Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 11 de febrero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.
Seguinos en
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:00 – 09:00 Avellaneda, Ruperto Godoy, Alte Brown y Regis Martínez

07:00 – 09:00 Avellaneda, Regis Martínez, Lavalle y Pedro Díaz Colodrero

07:30 - 09:30 Pedro Zenteno, Pedro Díaz Colodrero, 9 de Julio y Pedro Vittori

08:00 - 12:00 Chaco, Tte. Loza, Av. Santa Fe y Reinares

Santo Tomé

07:00 - 09:00 Gral. López, Gaboto, Macia y San Juan

07:00 – 09:00 Juan de Garay, 9 de Julio, Salta y Av. Mitre

08:00 - 11:00 Av. 7 de marzo, Av. Luján, Gaboto y Belgrano

09:00 - 12:00 Gaboto, Av. 7 de Marzo, Salta y Av. Mitre

09:00 - 13:00 Complejo habitacional Altos de la Ribera

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
Santo Tomé

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro