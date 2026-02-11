Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe y Santo Tomé

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes.
La lista de tareas previstas para este 11 de febrero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 – 09:00 Avellaneda, Ruperto Godoy, Alte Brown y Regis Martínez
07:00 – 09:00 Avellaneda, Regis Martínez, Lavalle y Pedro Díaz Colodrero
07:30 - 09:30 Pedro Zenteno, Pedro Díaz Colodrero, 9 de Julio y Pedro Vittori
08:00 - 12:00 Chaco, Tte. Loza, Av. Santa Fe y Reinares
07:00 - 09:00 Gral. López, Gaboto, Macia y San Juan
07:00 – 09:00 Juan de Garay, 9 de Julio, Salta y Av. Mitre
08:00 - 11:00 Av. 7 de marzo, Av. Luján, Gaboto y Belgrano
09:00 - 12:00 Gaboto, Av. 7 de Marzo, Salta y Av. Mitre
09:00 - 13:00 Complejo habitacional Altos de la Ribera
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.