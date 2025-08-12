Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe y Santo Tomé

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes.
La lista de tareas previstas para este 12 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 12:00 Iturraspe, Padilla, Marcial Candioti y Dorrego
09:00 - 13:00 Callejón Aguirre, Chubut, Av. A. del Valle y vías del FFCC Belgrano
14:00 - 18:00 Doldán, Mons. Rodríguez, Rosatti y Colombia
09:00 - 13:00 Obispo Gelabert, Sargento Cabral, Centenario e Iriondo
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
