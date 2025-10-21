#HOY:

Cortes de calles por la Marcha de las Antorchas en Santa Fe este martes

Desde las 18, habrá desvíos en el centro de la ciudad por la movilización convocada por un colectivo feminista. La marcha partirá desde Mendoza y 1º de Mayo hasta la Plaza 25 de Mayo, con cortes totales e intermitentes.

La marcha terminará en la Plaza 25 de Mayo. Foto: Fernando Nicola
 19:57
 / 
Por: 

La ciudad de Santa Fe tendrá este martes cortes de tránsito y desvíos en varias calles céntricas, a raíz de la Marcha con Antorchas convocada por el colectivo feminista. La movilización comenzará a las 18, con concentración en la intersección de Mendoza y 1º de Mayo.

Las autoridades recomendaron evitar circular por el centro durante la tarde y primeras horas de la noche.

Calles afectadas desde las 18

Según se informó, habrá cortes totales en los siguientes puntos:

  • Mendoza y 1º de Mayo
  • 9 de Julio y Lisandro de la Torre
  • San Jerónimo y Mendoza
  • Salta y 25 de Mayo

Además, a medida que avance la columna de manifestantes, se implementarán cortes intermitentes sobre las transversales a calle San Jerónimo, principal arteria del recorrido hasta la Plaza 25 de Mayo, donde concluirá la movilización.

Recomendaciones para circular

Desde la Municipalidad de Santa Fe se pidió a los automovilistas tomar precauciones y utilizar vías alternativas para evitar demoras. También se solicita prestar atención a las indicaciones del personal de tránsito que acompañará la marcha.

El operativo comenzará alrededor de las 17.30 con señalización preventiva y se extenderá hasta que finalice la actividad. Se prevé que los cortes duren varias horas.

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Estado del tránsito
Municipalidad de Santa Fe
