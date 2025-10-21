Tránsito

Cortes de calles por la Marcha de las Antorchas en Santa Fe este martes

Desde las 18, habrá desvíos en el centro de la ciudad por la movilización convocada por un colectivo feminista. La marcha partirá desde Mendoza y 1º de Mayo hasta la Plaza 25 de Mayo, con cortes totales e intermitentes.