Boletín Oficial

Se convirtió en ley el financiamiento universitario y la recomposición salarial docente

La Ley 27.795 garantiza la actualización del presupuesto de las universidades públicas y la mejora salarial de docentes y no docentes. También contempla la recomposición de becas y el fortalecimiento de la investigación y la extensión universitaria.