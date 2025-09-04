Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Rincón

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves.
La lista de tareas previstas para este 4 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía sectores de Santa Fe y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 12:00 Eva Perón, H. Irigoyen, Saavedra y Urquiza
09:00 - 12:00 Corrientes, Juan de Garay, San Juan y Roque S. Peña
09:00 - 13:00 Gorriti, Misiones, San Lorenzo y 9 de Julio
12:00 - 16:00 Teniente Loza, Monseñor Rodríguez, Reutemann y Rosatti
08:00 - 11:00 Ruta Prov. N1, Bañadero, Callejón Vidal y Molinari
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
