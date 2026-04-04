Daniel Hernández, más conocido como 6ix9ine, fue liberado este viernes del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn después de cumplir una condena de tres meses por incumplir las condiciones de su libertad supervisada. Su salida no pasó inadvertida: apenas cruzó las puertas del penal, mostró a cámara un muñeco de Bob Esponja que, según afirmó, llevaba la firma de Nicolás Maduro.
El rapero 6ix9ine salió de prisión y mostró un muñeco que tendría la firma de Nicolás Maduro
Tras cumplir tres meses de condena en Brooklyn, el músico exhibió un Bob Esponja autografiado. El video se volvió viral por el insólito vínculo entre el artista y el mandatario.
La escena se volvió viral en pocas horas porque condensó dos elementos que suelen rodear al rapero: la provocación y el espectáculo. En el video de su salida se lo vio sosteniendo el muñeco mientras era recibido por su entorno, en una secuencia que volvió a ponerlo en el centro de la conversación en redes sociales.
Una salida con sello propio
Tras recuperar la libertad, 6ix9ine también exhibió un collar de diamantes valuado en más de dos millones de dólares y publicó mensajes en sus redes para celebrar el final de su detención. La imagen reforzó el perfil excéntrico que cultivó durante toda su carrera, incluso en medio de sus problemas judiciales.
El detalle que más ruido generó fue el del muñeco. Según relató el propio artista, ese objeto fue firmado por Maduro durante su paso por el mismo centro de detención de Brooklyn. Esa afirmación fue repetida por varios medios de espectáculos y cuentas virales que replicaron el video de su liberación.
Por qué había vuelto a prisión
Hernández se había entregado el 6 de enero para comenzar a cumplir la pena impuesta por violar las condiciones de su libertad supervisada. Entre los incumplimientos señalados por la Justicia figuraban viajes sin autorización y resultados positivos en pruebas de drogas.
La condena estaba ligada a las reglas fijadas tras su anterior acuerdo judicial en la causa por crimen organizado que sacudió su carrera desde 2018. Aquel entendimiento le había permitido reducir de manera drástica su exposición penal a cambio de colaborar como testigo contra antiguos integrantes de su entorno.
Una figura que vive entre la música y los tribunales
La trayectoria pública de 6ix9ine quedó marcada tanto por sus canciones como por sus escándalos judiciales. Su nombre reaparece de forma periódica por detenciones, incumplimientos o episodios virales, una dinámica que volvió a repetirse con esta salida de prisión y con el insólito episodio del muñeco exhibido ante las cámaras.
Esta vez, la escena sumó además un componente político inesperado. Lo que para el rapero fue un gesto para llamar la atención terminó mezclando cultura pop, redes sociales y una referencia a una de las figuras más controvertidas del mapa latinoamericano reciente.