Preocupa la salud de “Coca” Calabró

Aída Elena “Coca” Picardi, mamá de Iliana y Marina Calabró -y viuda del humorista Juan Carlos Calabró- está internada desde hace una semana y media en terapia intensiva del Sanatorio de La Trinidad de Palermo.
Coca Picardi y sus hijas, Ileana y Marina Calabró.
Hay gran preocupación por la salud de Coca, la mamá de Ileana y Marina y viuda del humorista Juan Carlos Calabró, que permanece internada desde hace una semana y media en terapia intensiva del Sanatorio de La Trinidad de Palermo. En "Sálvese quien pueda" (América TV), Nico Peralta dio detalles de su cuadro médico.
Coca y Juan Carlos Calabró.
"Hablé con Iliana. Coca está internada desde hace una semana y media en la Trinidad de Palermo y está en terapia", comenzó diciendo el panelista sobre la mujer de 87 años, que se ausentó a la fiesta de cumpleaños de Mirtha Legrand a causa de su internación.
"El problema viene de antes. Esto arranca en noviembre cuando a Coca empieza a sentir como una inflamación en la panza. No encontraban qué le pasaba, la internan y vieron que era una obstrucción intestinal, le hicieron estudios y salió", detalló Peralta en el ciclo que conduce Yanina Latorre.
Según información del periodista, el drama se profundizó cuando Iliana Calabró estaba en Brasil acompañando a su hijo y a su nuera por el nacimiento prematuro de su nieto, Bento, que pesó apenas un kilo cien y necesitó cuidados intensivos durante un mes y medio.
En ese escenario, la actriz recibió un llamado desesperante: "La llama la pareja de Iliana para decirle: ‘Mirá, Coca está en un grito de dolor, no aguanta más'".
Pericarditis
En ese momento el pronóstico no fue nada bueno: "No sabían de dónde venía. Hasta evaluaron la posibilidad de hacerle un ano contra natura porque la obstrucción intestinal era muy grande", reveló Peralta. No obstante, con el correr de los estudios, los médicos determinaron que el cuadro estaba relacionado con una pericarditis, una inflamación en la membrana que recubre el corazón.
"Lograron estabilizarla, le hicieron una punción y están esperando el resultado. Por eso no le dan el alta, puede ser en cualquier momento o no", sumó el periodista.
En el ciclo de América TV explicaron que el mayor temor ahora es que pueda contraer una infección intrahospitalaria debido a su estado clínico y al tiempo de internación.
Quién es Coca Calabró
Aída Elena “Coca” Picardi fue la esposa de Juan Carlos Calabró hasta su muerte, durante 56 años, y juntos fueron padres de la actriz y vedette Iliana Calabró y de la periodista y politóloga Marina Calabró.
De izquierda a derecha: Marina, Coca, Juan Carlos e Ileana Calabró.
Coca ha mantenido un perfil alto tras el fallecimiento de su esposo en 2013, a menudo mediando o comentando sobre las diferencias públicas entre sus hijas, Iliana y Marina.
En junio de 2020, sufrió un accidente doméstico que resultó en una fractura de cadera, de la cual fue operada con éxito.