Alberto Cormillot contó cómo una molestia extraña derivó en cirugía cardíaca

El reconocido nutricionista Alberto Cormillot, de 87 años, fue recientemente internado y debió someterse a la colocación de un stent. El profesional explicó que, de no haberse realizado el procedimiento, con el tiempo “se empiezan a morir las células”.
Desde su hogar y recuperado, Cormillot relató: “Estaba llegando a la radio y sentía una molestia que el cardiólogo describió como ‘Dolor de grado 1’, aunque yo no lo percibí como dolor. Venía desde el centro del pecho hasta la mandíbula y los oídos. Era una sensación extraña, nunca la había sentido antes”.
Consejos y prevención
El médico enfatizó la importancia de la atención temprana: “Hace muchos años les digo a las personas que, si sienten cualquier molestia rara desde la barriga hacia arriba después de los 60 años, deben ir de inmediato a la guardia, aunque parezca nada”.
El médico atravesó un proceso quirúrgico donde le insertaron un stent.
Cormillot explicó cómo se dio su internación: “Pasé frente a la radio, casi entré, pero decidí ir al Sanatorio Finochietto, donde me realizaron una angioplastia. El diagnóstico mostraba todo normal, salvo una arteria que, de no intervenir a tiempo, se habría obstruido”.
El especialista destacó la rapidez del procedimiento: “Gracias a que fui en el momento indicado, el stent se colocó a las 2 horas y media. Existe un período de 3 a 4 horas, después del cual las células comienzan a morir, por eso la atención inmediata fue fundamental”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.