Le colocaron un stent

Alberto Cormillot contó cómo una molestia extraña derivó en cirugía cardíaca

El nutricionista, de 87 años, relató su experiencia tras acudir a tiempo al sanatorio, donde los médicos detectaron una arteria obstruida y realizaron un procedimiento preventivo.

Alberto Cormillot explicó el motivo de la cirugía a la que fue sometido.
 14:51
Por: 

El reconocido nutricionista Alberto Cormillot, de 87 años, fue recientemente internado y debió someterse a la colocación de un stent. El profesional explicó que, de no haberse realizado el procedimiento, con el tiempo “se empiezan a morir las células”.

Desde su hogar y recuperado, Cormillot relató: “Estaba llegando a la radio y sentía una molestia que el cardiólogo describió como ‘Dolor de grado 1’, aunque yo no lo percibí como dolor. Venía desde el centro del pecho hasta la mandíbula y los oídos. Era una sensación extraña, nunca la había sentido antes”.

Consejos y prevención

El médico enfatizó la importancia de la atención temprana: “Hace muchos años les digo a las personas que, si sienten cualquier molestia rara desde la barriga hacia arriba después de los 60 años, deben ir de inmediato a la guardia, aunque parezca nada”.

El médico atravesó un proceso quirúrgico donde le insertaron un stent.El médico atravesó un proceso quirúrgico donde le insertaron un stent.

Cormillot explicó cómo se dio su internación: “Pasé frente a la radio, casi entré, pero decidí ir al Sanatorio Finochietto, donde me realizaron una angioplastia. El diagnóstico mostraba todo normal, salvo una arteria que, de no intervenir a tiempo, se habría obstruido”.

El especialista destacó la rapidez del procedimiento: “Gracias a que fui en el momento indicado, el stent se colocó a las 2 horas y media. Existe un período de 3 a 4 horas, después del cual las células comienzan a morir, por eso la atención inmediata fue fundamental”.

